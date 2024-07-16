Сербский спецназ ликвидировал 89-летнего убийцу двух человек
Об этом заявил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич, передаёт Kurir.
Отмечается, что, несмотря на попытки переговоров, применение свето-шумовых гранат и слезоточивого газа, он не хотел сдаваться и с ружьём в руках противостоял полиции.
«...после чего его, согласно закону о полиции и компетенции полиции, сотрудники САJ лишили жизни», — говорится в сообщении.
Ранее в Сербии 89-летний мужчина застрелил двух человек и ранил ещё одного.
Также четыре человека погибли в результате стрельбы около мечети в Омане.