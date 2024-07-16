Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что российский министр проведёт дебаты министерского уровня на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

Кроме того, 17 июля состоится министерское заседание по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

Ранее Лавров сообщил, что обсудит в СБ ООН задачи многостороннего сотрудничества.

Также он заявил, что поднимет вопрос о списке погибших в Буче в СБ ООН в Нью-Йорке.