Thüringer Allgemeine: в ФРГ на переселение 39 хомяков могут потратить €2,5 млн
В Германии власти Эрфурта намерены переселить 39 полевых хомяков (Cricetus cricetus) перед тем, как начать строить школу. Животные находятся под угрозой исчезновения, поэтому для их переселения разработали план, предусматривающий траты в размере €2,5 млн.
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Об этом сообщает Thüringer Allgemeine.
Сейчас для хомяков ищут «новый дом», строительные работы планируется начать в конце 2026 года.
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