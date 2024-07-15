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Thüringer Allgemeine: в ФРГ на переселение 39 хомяков могут потратить €2,5 млн

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В Германии власти Эрфурта намерены переселить 39 полевых хомяков (Cricetus cricetus) перед тем, как начать строить школу. Животные находятся под угрозой исчезновения, поэтому для их переселения разработали план, предусматривающий траты в размере €2,5 млн.
Thüringer Allgemeine: в ФРГ на переселение 39 хомяков могут потратить €2,5 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Thüringer Allgemeine.

Сейчас для хомяков ищут «новый дом», строительные работы планируется начать в конце 2026 года.

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