Молдавия получит партию военной техники из США для тренировок и учений армии
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Об этом сообщили в Минобороны республики.
В частности, Кишинёву передадут 20 единиц техники HMMWV.
«Из-за жаркой погоды транспортировка единиц будет осуществляться в ночное время, когда температура ниже и движение транспорта легче», — поясняется в сообщении.
В июне в Молдавии прошли учения «Щит мира — 2024» с участием военнослужащих и карабинеров из США, Румынии, а также ряда других стран — партнёров Кишинёва.