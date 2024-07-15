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Молдавия получит партию военной техники из США для тренировок и учений армии

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Молдавия получит партию военной техники из США для национальных и международных тренировок и учений армии.
Молдавия получит партию военной техники из США для тренировок и учений армии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Минобороны республики.

В частности, Кишинёву передадут 20 единиц техники HMMWV.

«Из-за жаркой погоды транспортировка единиц будет осуществляться в ночное время, когда температура ниже и движение транспорта легче», — поясняется в сообщении.

В июне в Молдавии прошли учения «Щит мира — 2024» с участием военнослужащих и карабинеров из США, Румынии, а также ряда других стран — партнёров Кишинёва.

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