Молдавия получит партию военной техники из США для тренировок и учений армии

Молдавия получит партию военной техники из США для национальных и международных тренировок и учений армии.

Об этом сообщили в Минобороны республики.

В частности, Кишинёву передадут 20 единиц техники HMMWV.

«Из-за жаркой погоды транспортировка единиц будет осуществляться в ночное время, когда температура ниже и движение транспорта легче», — поясняется в сообщении.

В июне в Молдавии прошли учения «Щит мира — 2024» с участием военнослужащих и карабинеров из США, Румынии, а также ряда других стран — партнёров Кишинёва.