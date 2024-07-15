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Посольство России в Сербии осудило восстановление дома нациста в Косове

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Посольство России в Сербии осудило восстановление в частично признанном Косове дома нацистского пособника Джафера Девы в городе Косовска-Митровица.
Посольство России в Сербии осудило восстановление дома нациста в Косове
  • AP

Об этом посольство сообщило на своём сайте.

«Это в очередной раз доказывает — в приоритете для приштинских «властей» отнюдь не уважение к памяти жертв нацизма или забота о межэтническом сосуществовании в крае, а реабилитация и возвеличивание нацистских коллаборационистов. Налицо — попытка навязать косовским албанцам ложную «идентичность» через героизацию отъявленных преступников, ответственных за массовые казни участников партизанского движения и мирных жителей, депортацию еврейского населения в концлагеря, кадровое пополнение дивизии СС «Скандербег», — говорится в заявлении. 

В посольстве также отметили, что Приштина действует при молчаливом согласии Запада и не обращает внимания на возмущение Белграда, антифашистских организаций в Сербии и за её пределами. 

Ранее в Сербии заявили, что Запад переписывает историю, чтобы разделить Россию.

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