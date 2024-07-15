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ООН: очистка сектора Газа от руин может занять 15 лет

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В ООН заявили, что очистка сектора Газа от руин, образовавшихся в результате израильских ударов, может занять 15 лет.
ООН: очистка сектора Газа от руин может занять 15 лет
  • AP

Об этом пишет The Guardian.

«По оценкам ООН, парку, состоящему из более чем ста грузовиков, потребуется 15 лет, чтобы очистить Газу от почти 40 млн т обломков. Стоимость операции составит от $500 млн до $600 млн», — говорится в сообщении. 

В ООН уточнили, что в Газе было повреждено 137 297 зданий, что составляет более половины от их общего числа. 

«В Хан-Юнисе нет ни одного нетронутого здания», — приводит The Guardian слова одного из сотрудников ООН в секторе Газа. 

Помимо жилых домов, по данным ООН, колоссальный ущерб нанесён школам, медицинским учреждениям, дорогам, канализации и другой критически важной инфраструктуре.

Ранее Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число погибших в результате ударов израильских военных по территории анклава достигло 38 443.

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