ООН: очистка сектора Газа от руин может занять 15 лет

В ООН заявили, что очистка сектора Газа от руин, образовавшихся в результате израильских ударов, может занять 15 лет.

Об этом пишет The Guardian.

«По оценкам ООН, парку, состоящему из более чем ста грузовиков, потребуется 15 лет, чтобы очистить Газу от почти 40 млн т обломков. Стоимость операции составит от $500 млн до $600 млн», — говорится в сообщении.

В ООН уточнили, что в Газе было повреждено 137 297 зданий, что составляет более половины от их общего числа.

«В Хан-Юнисе нет ни одного нетронутого здания», — приводит The Guardian слова одного из сотрудников ООН в секторе Газа.

Помимо жилых домов, по данным ООН, колоссальный ущерб нанесён школам, медицинским учреждениям, дорогам, канализации и другой критически важной инфраструктуре.

Ранее Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число погибших в результате ударов израильских военных по территории анклава достигло 38 443.