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Башар Асад проголосовал на парламентских выборах в Сирии

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Президент Сирии Башар Асад проголосовал на парламентских выборах.
Башар Асад проголосовал на парламентских выборах в Сирии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале сирийского лидера.

«Президент Башар Асад отдал голос на выборах членов Народного совета на одном из избирательных участков Дамаска», — говорится в сообщении.

Голосование на парламентских выборах в Сирии началось в 07:00 по местному времени, 1516 кандидатов ведут борьбу за 250 мест в парламенте. 

Ранее на парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт».

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