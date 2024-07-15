Совет ЕС продлил антииранские санкции за поддержку России
- AP
«Сегодня совет продлил действие ограничительных мер до 27 июля 2025 года… Действующие ограничительные меры будут пересматриваться ежегодно», — говорится в официальном заявлении.
Ранее в МИД Ирана сообщали, что антироссийские санкции, введённые странами Запада, не повлияли на осуществление расчётов между Москвой и Тегераном.
24 июня Совет ЕС заявил о принятии Европейским союзом 14-го пакета антироссийских санкций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал 14-й пакет санкций Евросоюза.