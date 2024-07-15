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Совет ЕС продлил антииранские санкции за поддержку России

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Совет ЕС продлил до 27 июля 2025 года санкции против Ирана за сотрудничество с Россией и «поддержку вооружённых групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря».
Совет ЕС продлил антииранские санкции за поддержку России
  • AP

«Сегодня совет продлил действие ограничительных мер до 27 июля 2025 года… Действующие ограничительные меры будут пересматриваться ежегодно», — говорится в официальном заявлении.

Ранее в МИД Ирана сообщали, что антироссийские санкции, введённые странами Запада, не повлияли на осуществление расчётов между Москвой и Тегераном.

24 июня Совет ЕС заявил о принятии Европейским союзом 14-го пакета антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал 14-й пакет санкций Евросоюза.

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