Илон Маск обвинил Секретную службу США в покушении на Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск обвинил Секретную службу США в том, что её сотрудники не смогли обеспечить безопасность на митинге экс-президента США Дональда Трампа должным образом.

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«Секретная служба виновата. Точка», — написал Маск в X. Ранее Трамп прокомментировал покушение на него, совершённое во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании.