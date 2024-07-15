Илон Маск обвинил Секретную службу США в покушении на Трампа
Американский бизнесмен Илон Маск обвинил Секретную службу США в том, что её сотрудники не смогли обеспечить безопасность на митинге экс-президента США Дональда Трампа должным образом.
- Gettyimages.ru
«Секретная служба виновата. Точка», — написал Маск в X.
Ранее Трамп прокомментировал покушение на него, совершённое во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании.
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