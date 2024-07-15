RT в Telegram
Подпишись

Илон Маск обвинил Секретную службу США в покушении на Трампа

Короткая ссылка
Американский бизнесмен Илон Маск обвинил Секретную службу США в том, что её сотрудники не смогли обеспечить безопасность на митинге экс-президента США Дональда Трампа должным образом.
Илон Маск обвинил Секретную службу США в покушении на Трампа
  • Gettyimages.ru

«Секретная служба виновата. Точка», — написал Маск в X.

Ранее Трамп прокомментировал покушение на него, совершённое во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить