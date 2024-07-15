МИД России: расширение учений НАТО и Японии ведёт к эскалации

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что намерения Североатлантического альянса расширить учения с Японией приведут к эскалации в регионе.

Его слова передаёт ТАСС.

«Ничего, кроме проблем и эскалации, такие шаги не принесут, тем более учитывая сложность тех проблем, которые остаются нерешёнными в этом регионе», — отметил Руденко.

Ранее Минобороны Японии в ежегодном докладе по обороне обозначило важным пунктом укрепление сотрудничества с НАТО.

В российском МИД заявляли, что при необходимости Москва отреагирует военно-техническими мерами на шаги Токио по сближению с НАТО.