Политолог не ожидает изменения внешней политики Эстонии после отставки Каллас

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман объяснил в беседе с RT, с чем связана отставка премьера Эстонии Каи Каллас и повлияет ли она на курс страны.

«Её отставка связана прежде всего с переходом на новую должность. Поскольку она теперь будет главой европейской дипломатии, преемницей Борреля, причём преемницей не только по должности, но, видимо, и по взглядам, поскольку и Боррель придерживался довольно жёсткой антироссийской трансатлантической линии, так и она занимает примерно те же позиции», — отметил эксперт.

Говоря о формировании нового правительства Эстонии, Фельдман предположил, что ключевые министры сохранят свои посты даже после отставки премьера.

«Ожидать в этой связи радикального изменения внешнеполитического курса Эстонии, разумеется, не приходится, поскольку в его основе лежат гораздо более фундаментальные мотивы, нежели личность Каи Каллас или какого-либо другого человека, занимающего эту позицию», — заявил собеседник RT.

По его словам, проблема номер один — конфронтация с Россией.

«Нагнетание антироссийской истерии во всём Европейском союзе, выполнение функций восточного рубежа блока НАТО — вот под что будут привлекаться западные инвестиции», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что премьер Эстонии Кая Каллас и правительство подали в отставку, однако до вступления в должность нового кабмина чиновница продолжит выполнять свои обязанности.