RT в Telegram
Подпишись

Политолог не ожидает изменения внешней политики Эстонии после отставки Каллас

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман объяснил в беседе с RT, с чем связана отставка премьера Эстонии Каи Каллас и повлияет ли она на курс страны.
Политолог не ожидает изменения внешней политики Эстонии после отставки Каллас
  • Gettyimages.ru

«Её отставка связана прежде всего с переходом на новую должность. Поскольку она теперь будет главой европейской дипломатии, преемницей Борреля, причём преемницей не только по должности, но, видимо, и по взглядам, поскольку и Боррель придерживался довольно жёсткой антироссийской трансатлантической линии, так и она занимает примерно те же позиции», — отметил эксперт.

Говоря о формировании нового правительства Эстонии, Фельдман предположил, что ключевые министры сохранят свои посты даже после отставки премьера.

«Ожидать в этой связи радикального изменения внешнеполитического курса Эстонии, разумеется, не приходится, поскольку в его основе лежат гораздо более фундаментальные мотивы, нежели личность Каи Каллас или какого-либо другого человека, занимающего эту позицию», — заявил собеседник RT.

По его словам, проблема номер один — конфронтация с Россией.

«Нагнетание антироссийской истерии во всём Европейском союзе, выполнение функций восточного рубежа блока НАТО — вот под что будут привлекаться западные инвестиции», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что премьер Эстонии Кая Каллас и правительство подали в отставку, однако до вступления в должность нового кабмина чиновница продолжит выполнять свои обязанности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить