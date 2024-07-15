Трамп заявил, что оценил звонок Байдена после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что оценил звонок действующего американского лидера Джо Байдена после покушения.

В интервью New York Post он назвал его «прекрасным», отметив, что Байден был «очень любезен».

Трамп также предположил, что соперничество между лидерами может носить более цивилизованный характер.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что в доме подозреваемого хранились материалы для изготовления взрывчатки.

Покушение на Трампа было совершено 14 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, он был ранен в ухо.

По словам экс-президента США, секретная служба ликвидировала стрелявшего с первой попытки.

Во время покушения Трамп был ранен в ухо.