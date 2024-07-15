Daily Mail: Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи о покушении на Трампа
Как сообщает газета, Байден допустил несколько «вопиющих» оговорок. Обращаясь к гражданам страны, он назвал урну для голосования «урной для боя», а бывшего лидера США Трампа — «бывшим Трампом».
Кроме того, Байден заявил, что политические страсти по мере приближения к выборам «порядочно накалились», отмечает издание.
Ранее стало известно, что предвыборный штаб Байдена обсуждает тему смены тактики в отношении Трампа после покушения.
Байден также рассказал, что американским властям ничего не известно о мотивах стрелявшего в Трампа человека.