Daily Mail: Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи о покушении на Трампа

Американский глава Джо Байден оговорился во время обращения к нации по поводу покушения на экс-главу США Дональда Трампа, пишет The Daily Mail.

Как сообщает газета, Байден допустил несколько «вопиющих» оговорок. Обращаясь к гражданам страны, он назвал урну для голосования «урной для боя», а бывшего лидера США Трампа — «бывшим Трампом».

Кроме того, Байден заявил, что политические страсти по мере приближения к выборам «порядочно накалились», отмечает издание.

Ранее стало известно, что предвыборный штаб Байдена обсуждает тему смены тактики в отношении Трампа после покушения.

Байден также рассказал, что американским властям ничего не известно о мотивах стрелявшего в Трампа человека.