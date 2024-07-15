RT в Telegram
Подпишись

Daily Mail: Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи о покушении на Трампа

Короткая ссылка
Американский глава Джо Байден оговорился во время обращения к нации по поводу покушения на экс-главу США Дональда Трампа, пишет The Daily Mail.

Как сообщает газета, Байден допустил несколько «вопиющих» оговорок. Обращаясь к гражданам страны, он назвал урну для голосования «урной для боя», а бывшего лидера США Трампа — «бывшим Трампом». 

Кроме того, Байден заявил, что политические страсти по мере приближения к выборам «порядочно накалились», отмечает издание. 

Ранее стало известно, что предвыборный штаб Байдена обсуждает тему смены тактики в отношении Трампа после покушения. 

Байден также рассказал, что американским властям ничего не известно о мотивах стрелявшего в Трампа человека. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить