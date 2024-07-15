В КНДР сравнили современную мировую обстановку с кануном Второй мировой
Об этом написало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Авторы материала сравнили визит японского премьер-министра Фумио Кисиды в Германию с образованием военного альянса между Третьим рейхом и милитаристской Японией.
Пхеньян призвал Токио воздержаться от военных союзов со странами НАТО, так как «военный сговор с внешними силами — это путь к самоуничтожению».
Ранее МИД предупредил, что Россия при необходимости отреагирует на сближение Японии с НАТО.