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В КНДР сравнили современную мировую обстановку с кануном Второй мировой

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Современная политическая ситуация в мире напоминает канун Второй мировой войны.

Об этом написало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Авторы материала сравнили визит японского премьер-министра Фумио Кисиды в Германию с образованием военного альянса между Третьим рейхом и милитаристской Японией.

Пхеньян призвал Токио воздержаться от военных союзов со странами НАТО, так как «военный сговор с внешними силами — это путь к самоуничтожению».

Ранее МИД предупредил, что Россия при необходимости отреагирует на сближение Японии с НАТО.

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