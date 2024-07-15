Израильская артиллерия вывела из строя ТЭС в Ливане

Тепловая электростанция на юге Ливана выведена из строя в результате обстрела со стороны израильских артиллеристов.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на госэлектрокомпанию Électricité du Liban.

«ТЭС в Марджаюне прекратила работу. Попадание снарядов по энергетическому объекту привело к серьёзным повреждениям», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что после этого остановились водонапорные станции, отвечавшие за подачу питьевой воды в южных районах Ливана.

Ранее в результате удара Израиля погиб бывший личный телохранитель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.