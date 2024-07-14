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Politico: Зеленский был крайне разочарован встречей с Байденом в Вашингтоне

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Владимир Зеленский крайне разочарован встречей с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне.
Politico: Зеленский был крайне разочарован встречей с Байденом в Вашингтоне
  • AP
  • © Susan Walsh

Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

Как сказано в материале, Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак были крайне разочарованы после переговоров.

Ранее Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в США саммита НАТО заявил, что гипотетические удары ВСУ по Москве и Кремлю не имеют смысла.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Вашингтон не собирается пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России, несмотря на призывы и недовольство Зеленского.

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