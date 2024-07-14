ХАМАС: удары ЦАХАЛ по женщинам и детям — вызов международному сообществу
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Об этом заявили в палестинском движении ХАМАС.
Отмечается, что обстрел Израилем школы в лагере беженцев в центральной части сектора Газа является продолжением геноцида палестинского народа и ударом по мирным жителям в лице женщин и детей.
В ХАМАС отметили, что это явный сионистский вызов международному сообществу и пренебрежение требованиями ООН.
Ранее палестинский Минздрав сообщил, что число жертв израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа увеличилось до 90, ещё 300 человек пострадали.