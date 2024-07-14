ХАМАС: удары ЦАХАЛ по женщинам и детям — вызов международному сообществу

Удары израильской армии по женщинам и детям в секторе Газа представляют собой явный вызов международному сообществу.

Об этом заявили в палестинском движении ХАМАС.

Отмечается, что обстрел Израилем школы в лагере беженцев в центральной части сектора Газа является продолжением геноцида палестинского народа и ударом по мирным жителям в лице женщин и детей.

В ХАМАС отметили, что это явный сионистский вызов международному сообществу и пренебрежение требованиями ООН.

Ранее палестинский Минздрав сообщил, что число жертв израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа увеличилось до 90, ещё 300 человек пострадали.