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WSJ: в машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства

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В машине подозреваемого в покушении на Дональда Трампа нашли взрывные устройства, сообщают источники The Wall Street Journal.
WSJ: в машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
  • AP
  • © Evan Vucci

«По словам источников, знающих о расследовании, власти нашли взрывные устройства в машине человека, который, по словам чиновников, пытался убить бывшего президента Дональда Трампа», — пишет газета.

Автомобиль, принадлежащий Томасу Мэтью Круксу, был припаркован возле места, где Трамп проводил митинг в Пенсильвании.

ФБР ранее идентифицировало 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парк (штат Пенсильвания) как причастного к попытке убийства Трампа 13 июля в Батлере.

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