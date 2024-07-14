WSJ: в машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
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«По словам источников, знающих о расследовании, власти нашли взрывные устройства в машине человека, который, по словам чиновников, пытался убить бывшего президента Дональда Трампа», — пишет газета.
Автомобиль, принадлежащий Томасу Мэтью Круксу, был припаркован возле места, где Трамп проводил митинг в Пенсильвании.
ФБР ранее идентифицировало 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парк (штат Пенсильвания) как причастного к попытке убийства Трампа 13 июля в Батлере.