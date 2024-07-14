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CNN: Байден и Трамп провели редкий телефонный разговор в уважительном тоне

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Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и его оппонентом на выборах Дональдом Трампом после покушения на республиканца был «хорошим, кратким и уважительным», сообщает источник телеканала CNN.
CNN: Байден и Трамп провели редкий телефонный разговор в уважительном тоне
  • AP
  • © Adam Schultz/The White House

Два высокопоставленных чиновника Белого дома описали беседу политиков похожим образом, но отказались привести подробности, говорится в сообщении.

В разговоре с Трампом Байден заявил, что выступает против «политической жестокости» и пообещал ему поручить ведомствам провести тщательное расследование покушения.

Телеканал обратил внимание на то, что Трамп и Байден «не разговаривали напрямую уже много лет», но недавно пообщались на дебатах лишь через модераторов.

После того как на Трампа было совершено покушение, американский лидер провёл с ним телефонную беседу.

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