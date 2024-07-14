CNN: Байден и Трамп провели редкий телефонный разговор в уважительном тоне
- AP
- © Adam Schultz/The White House
Два высокопоставленных чиновника Белого дома описали беседу политиков похожим образом, но отказались привести подробности, говорится в сообщении.
В разговоре с Трампом Байден заявил, что выступает против «политической жестокости» и пообещал ему поручить ведомствам провести тщательное расследование покушения.
Телеканал обратил внимание на то, что Трамп и Байден «не разговаривали напрямую уже много лет», но недавно пообщались на дебатах лишь через модераторов.
После того как на Трампа было совершено покушение, американский лидер провёл с ним телефонную беседу.