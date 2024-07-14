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При попытке теракта с наездом автомобиля к юго-востоку от Тель-Авива ранены двое

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Два человека получили ранения в результате попытки теракта с наездом автомобиля к юго-востоку от Тель-Авива.
При попытке теракта с наездом автомобиля к юго-востоку от Тель-Авива ранены двое
  • AP
  • © Oded Balilty

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

Отмечается, что полиция направила силы на перекрёсток Нир-Цви в районе города Рамла после заявления о предполагаемом теракте.

Два человека ранены, террорист нейтрализован.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщил, что американские военные базы на территории Европы переведены в состояние повышенной готовности в связи с угрозой теракта.

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