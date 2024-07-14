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Сийярто: переговоры по Украине начнутся, когда Запад и КНР выступят за мир

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Переговоры по ситуации на Украине начнутся, если Соединённые Штаты, Евросоюз и Китай вместе выступят за урегулирование конфликта мирным путём. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто: переговоры по Украине начнутся, когда Запад и КНР выступят за мир
  • AP
  • © Denes Erdos

«Если бы два, а лучше все три основных игрока заняли миротворческую позицию, то появился бы шанс на то, что противоборствующие стороны... проявят готовность показать, что они сами движутся в сторону мира», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что переговоры с украинской стороной состоятся, когда она будет к этому готова.

Подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис заявил в статье для National Interest, что Украина не имеет возможности нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем.

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