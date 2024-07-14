Песков: читал рассекреченные архивы о переговорах с НАТО в 1990-е годы
- AP
- © Alexander Zemlianichenko
Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков рассказал, что читал записи бесед, о которых давно, лет шесть или семь назад, говорил российский лидер Владимир Путин — что России обещали, о чём шла речь и что получилось в итоге.
Как следует из рассекреченных документов Архива по национальной безопасности США, первый президент России Борис Ельцин в разговоре по телефону с американским коллегой Биллом Клинтоном называл начало бомбардировок Югославии большой ошибкой НАТО.