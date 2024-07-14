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Песков: читал рассекреченные архивы о переговорах с НАТО в 1990-е годы

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что читал опубликованные рассекреченные архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с НАТО.
Песков: читал рассекреченные архивы о переговорах с НАТО в 1990-е годы
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков рассказал, что читал записи бесед, о которых давно, лет шесть или семь назад, говорил российский лидер Владимир Путин — что России обещали, о чём шла речь и что получилось в итоге.

Как следует из рассекреченных документов Архива по национальной безопасности США, первый президент России Борис Ельцин в разговоре по телефону с американским коллегой Биллом Клинтоном называл начало бомбардировок Югославии большой ошибкой НАТО.

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