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Володин: США и ЕС нужны кардинальные изменения во внешней политике

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Соединённым Штатам и Евросоюзу необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Володин: США и ЕС нужны кардинальные изменения во внешней политике
  • © duma.gov.ru

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, США и Евросоюзу нужны кардинальные изменения во внутренней и внешней политике, в противном случае Запад ждут большие проблемы.

Володин добавил, что политические оппоненты в США и Европе используют взволнованное и расколотое общество в своих корыстных интересах — это неприемлемо.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что Кремль осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы.

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