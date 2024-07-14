Володин: США и ЕС нужны кардинальные изменения во внешней политике
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Об этом он написал в Telegram.
По его словам, США и Евросоюзу нужны кардинальные изменения во внутренней и внешней политике, в противном случае Запад ждут большие проблемы.
Володин добавил, что политические оппоненты в США и Европе используют взволнованное и расколотое общество в своих корыстных интересах — это неприемлемо.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что Кремль осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы.