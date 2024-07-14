Соединённым Штатам и Евросоюзу необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, США и Евросоюзу нужны кардинальные изменения во внутренней и внешней политике, в противном случае Запад ждут большие проблемы.

Володин добавил, что политические оппоненты в США и Европе используют взволнованное и расколотое общество в своих корыстных интересах — это неприемлемо.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что Кремль осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы.