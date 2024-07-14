NYT: двое пострадавших на митинге Трампа находятся в критическом состоянии
Об этом рассказал пресс-секретарь Дэн Лоран, передаёт The New York Times.
По данным газеты, пострадавших перевезли на вертолёте.
Кроме того, отмечается, что полиция штата не разрешит сегодня вечером забрать участникам митинга свои вещи, а вся территория останется закрытой до утра.
Ранее сообщалось, что Трампа выписали из больницы после стрельбы на митинге в Пенсильвании.
Также ФБР начинает расследование в связи с покушением на жизнь Трампа.