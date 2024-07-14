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NYT: двое пострадавших на митинге Трампа находятся в критическом состоянии

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Два человека, пострадавших на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа, находятся в критическом состоянии в больнице Allegheny General Hospital в Питтсбурге.

Об этом рассказал пресс-секретарь Дэн Лоран, передаёт The New York Times.

По данным газеты, пострадавших перевезли на вертолёте.

Кроме того, отмечается, что полиция штата не разрешит сегодня вечером забрать участникам митинга свои вещи, а вся территория останется закрытой до утра.

Ранее сообщалось, что Трампа выписали из больницы после стрельбы на митинге в Пенсильвании.

Также ФБР начинает расследование в связи с покушением на жизнь Трампа.

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