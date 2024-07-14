Трамп, несмотря на стрельбу на митинге, приедет на съезд Республиканской партии
Об этом пишет The New York Times.
«Президент Трамп с нетерпением ждёт возможности присоединиться ко всем вам в Милуоки, поскольку мы продолжаем наш съезд, чтобы выдвинуть его на пост 47-го президента Соединённых Штатов», — говорится в публикации.
Ранее поступала информация, что Трампа выписали из больницы после стрельбы на митинге в Пенсильвании.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «шокирован и опечален» стрельбой на митинге Трампа в Пенсильвании.