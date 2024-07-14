Трамп, несмотря на стрельбу на митинге, приедет на съезд Республиканской партии

Национальный съезд Республиканской партии в Милуоки не будет отменён в связи со стрельбой на митинге экс-президента США республиканца Дональда Трампа в Пенсильвании.

Об этом пишет The New York Times.

«Президент Трамп с нетерпением ждёт возможности присоединиться ко всем вам в Милуоки, поскольку мы продолжаем наш съезд, чтобы выдвинуть его на пост 47-го президента Соединённых Штатов», — говорится в публикации.

Ранее поступала информация, что Трампа выписали из больницы после стрельбы на митинге в Пенсильвании.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «шокирован и опечален» стрельбой на митинге Трампа в Пенсильвании.