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Маск заявил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить.

Об этом он написал в соцсети Х, передаёт РИА Новости.

«За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе», — говорится в сообщении.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что пока ничего не известно о стрелявшем во время его выступления на митинге в штате Пенсильвания.

По его словам, пуля пробила верхнюю часть его правого уха.

14 июля во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Позже политика эвакуировали с митинга под крики толпы.

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