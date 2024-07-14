CNN: стрелок находился на крыше за пределами места проведения митинга Трампа

Стрелок, предположительно, находился на крыше здания за пределами места проведения митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Об этом пишет СNN.

«Несколько источников в правоохранительных органах называли этого человека снайпером, хотя дополнительные подробности не приводятся», — передаёт телеканал.

Также в CNN заявили, что несколько человек могли получить ранения при стрельбе на митинге Трампа.

14 июля во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Позже политика эвакуировали с митинга под крики толпы.