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CNN: стрелок находился на крыше за пределами места проведения митинга Трампа

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Стрелок, предположительно, находился на крыше здания за пределами места проведения митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Об этом пишет СNN.

«Несколько источников в правоохранительных органах называли этого человека снайпером, хотя дополнительные подробности не приводятся», — передаёт телеканал.

Также в CNN заявили, что несколько человек могли получить ранения при стрельбе на митинге Трампа.

14 июля во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Позже политика эвакуировали с митинга под крики толпы.

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