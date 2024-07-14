CNN: стрелок находился на крыше за пределами места проведения митинга Трампа
Об этом пишет СNN.
«Несколько источников в правоохранительных органах называли этого человека снайпером, хотя дополнительные подробности не приводятся», — передаёт телеканал.
Также в CNN заявили, что несколько человек могли получить ранения при стрельбе на митинге Трампа.
14 июля во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Позже политика эвакуировали с митинга под крики толпы.