Байден осудил стрельбу на митинге Трампа и призвал граждан США к единению
Об этом информирует CNN.
По словам американского президента, он ждёт дополнительной информации о стрельбе.
«Я рад слышать, что он (Трамп. — RT) в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге», — добавил Байден.
Ранее сообщалось, что Байден выступит со специальным обращением в связи со стрельбой на митинге Трампа.
14 июля во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Позже политика эвакуировали с митинга под крики толпы.