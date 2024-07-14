Байден осудил стрельбу на митинге Трампа и призвал граждан США к единению

Американский лидер Джо Байден осудил стрельбу на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа и призвал граждан Соединённых Штатов к единению.

Об этом информирует CNN.

По словам американского президента, он ждёт дополнительной информации о стрельбе.

«Я рад слышать, что он (Трамп. — RT) в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге», — добавил Байден.

Ранее сообщалось, что Байден выступит со специальным обращением в связи со стрельбой на митинге Трампа.

14 июля во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Позже политика эвакуировали с митинга под крики толпы.