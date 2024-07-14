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Нетаньяху осудил инцидент со стрельбой на митинге Трампа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил инцидент со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания.

Об этом он написал в соцсети X.

«Мы с Сарой были потрясены очевидным нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление», — говорится в сообщении.

Также американский предприниматель Илон Маск публично поддержал Трампа после стрельбы на его митинге в Пенсильвании.

14 июля во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Позже политика эвакуировали с митинга под крики толпы.

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