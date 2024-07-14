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Полиция Нью-Йорка усиливает патрулирование в городе после стрельбы на митинге Трампа

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Полиция Нью-Йорка усиливает патрулирование в Trump Tower и других объектах города в связи с мерами предосторожности, принятыми после того, как бывший президент Дональд Трамп получил ранения во время митинга в Пенсильвании.

Об этом пишет CNN.

«Trump Tower на Манхэттене уже находится под наблюдением полиции Нью-Йорка, хотя Трамп редко посещает свою бывшую резиденцию», — передаёт телеканал.

Ранее президента США Джо Байдена проинформировали о стрельбе на митинге в Пенсильвании, где выступал Трамп.

14 июля во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Позже политика эвакуировали с митинга под крики толпы.

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