Полиция Нью-Йорка усиливает патрулирование в городе после стрельбы на митинге Трампа

Полиция Нью-Йорка усиливает патрулирование в Trump Tower и других объектах города в связи с мерами предосторожности, принятыми после того, как бывший президент Дональд Трамп получил ранения во время митинга в Пенсильвании.

Об этом пишет CNN. «Trump Tower на Манхэттене уже находится под наблюдением полиции Нью-Йорка, хотя Трамп редко посещает свою бывшую резиденцию», — передаёт телеканал. Ранее президента США Джо Байдена проинформировали о стрельбе на митинге в Пенсильвании, где выступал Трамп. 14 июля во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Позже политика эвакуировали с митинга под крики толпы.