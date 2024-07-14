Полиция Нью-Йорка усиливает патрулирование в городе после стрельбы на митинге Трампа
Об этом пишет CNN.
«Trump Tower на Манхэттене уже находится под наблюдением полиции Нью-Йорка, хотя Трамп редко посещает свою бывшую резиденцию», — передаёт телеканал.
Ранее президента США Джо Байдена проинформировали о стрельбе на митинге в Пенсильвании, где выступал Трамп.
14 июля во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Позже политика эвакуировали с митинга под крики толпы.