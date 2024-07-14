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Глава Секретной службы проводит брифинг с Байденом после стрельбы в Пенсильвании

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Директор Секретной службы США Кимберли Читл проводит брифинг для президента Джо Байдена по ситуации со стрельбой на митинге Дональда Трампа. Также в брифинге участвуют министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и советник президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.

Об этом сообщает The New York Times.

Ранее звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании. Позже его эвакуировали с митинга под крики толпы, у политика было окровавлено правое ухо.

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