Глава Секретной службы проводит брифинг с Байденом после стрельбы в Пенсильвании

Директор Секретной службы США Кимберли Читл проводит брифинг для президента Джо Байдена по ситуации со стрельбой на митинге Дональда Трампа. Также в брифинге участвуют министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и советник президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.

Об этом сообщает The New York Times. Ранее звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании. Позже его эвакуировали с митинга под крики толпы, у политика было окровавлено правое ухо.