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Байден заявил, что не получал информации о предполагаемом нападении на Трампа

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Президент США Джо Байден заявил, что пока не получал информации о предполагаемом нападении на бывшего американского лидера Дональда Трампа в Пенсильвании.

Об этом информирует пресс-пул Белого дома, передаёт ТАСС.

Ранее звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании.

Позже Трампа эвакуировали с митинга под крики толпы после стрельбы.

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