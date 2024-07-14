Байден заявил, что не получал информации о предполагаемом нападении на Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что пока не получал информации о предполагаемом нападении на бывшего американского лидера Дональда Трампа в Пенсильвании.

Об этом информирует пресс-пул Белого дома, передаёт ТАСС. Ранее звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании. Позже Трампа эвакуировали с митинга под крики толпы после стрельбы.