RT в Telegram
Подпишись

В МИД КНР обвинили Байдена в грубом вмешательстве во внутренние дела Китая

Короткая ссылка
МИД Китая опубликовал заявление, в котором обвинил президента США Джо Байдена в грубом вмешательстве во внутренние дела страны в связи с подписанным им законопроектом «о содействии разрешению тибетско-китайского спора».
В МИД КНР обвинили Байдена в грубом вмешательстве во внутренние дела Китая
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

В МИД КНР подчеркнули, что законопроект нарушает обязательства властей США и основные нормы международных отношений, а также представляет собой грубое «вмешательство во внутренние дела Китая».

«Китай выражает решительный протест в этой связи и уже сделал Соединённым Штатам строгое представление», — говорится в заявлении.

Ранее Китай объявил о введении санкций против шести военно-промышленных компаний США из-за продажи оружия на Тайвань.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить