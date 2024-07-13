В МИД КНР обвинили Байдена в грубом вмешательстве во внутренние дела Китая

МИД Китая опубликовал заявление, в котором обвинил президента США Джо Байдена в грубом вмешательстве во внутренние дела страны в связи с подписанным им законопроектом «о содействии разрешению тибетско-китайского спора».

В МИД КНР подчеркнули, что законопроект нарушает обязательства властей США и основные нормы международных отношений, а также представляет собой грубое «вмешательство во внутренние дела Китая».

«Китай выражает решительный протест в этой связи и уже сделал Соединённым Штатам строгое представление», — говорится в заявлении.

Ранее Китай объявил о введении санкций против шести военно-промышленных компаний США из-за продажи оружия на Тайвань.