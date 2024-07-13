Свадьба сына миллиардера Амбани собрала в Индии звёзд со всего мира

Свадьба Ананта Амбани, сына индийского миллиардера Мукеша Амбани, собрала звёзд и политиков со всего мира и обошлась примерно в $600 млн.

Как пишет The Guardian, по имеющимся данным, мероприятие, которое началось с предсвадебной церемонии несколько месяцев назад, обойдётся более чем в $600 млн, что равняется примерно 0,5% от общего состояния Амбани.

«Грандиозный финал» свадьбы проводится с 12 по 14 июля, после чего 29-летний Анант Амбани окончательно вступит в брак с Радхикой Мерчант, которой также 29 лет. Девушка родилась в семье основателей фармацевтической компании Encore Healthcare. Как пишет The New York Times, свадебная церемония проводится в конференц-центре Jio World в Мумбаи.

Среди гостей мероприятия замечены Билл Гейтс, Марк Цукерберг, нынешние и бывшие представители властей Канады, Швеции и Катара, звёзды индийского и мирового кино.

Associated Press напоминает, что отец жениха Мукеш Амбани — один из богатейших в мире людей, его состояние превышает $116 млрд.