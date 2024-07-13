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Песков: столицы стран Европы являются потенциальными жертвами из-за ракет США

Песков: у России хватает потенциала для сдерживания ракет США в Европе

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Соединённые Штаты и ранее размещали в Европе ракеты, направленные на Россию, Москва уже «всё это проходила» и сейчас имеет потенциал сдерживать размещаемые там американские вооружения, заявил журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: столицы стран Европы являются потенциальными жертвами из-за ракет США
  • РИА Новости

«Соединённые Штаты размещали разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве цели определяла для наших ракет эти европейские точки. И вот парадоксальная ситуация: Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна — в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже всё это проходили», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что у России «хватает потенциала для того, чтобы сдерживать эти ракеты».

«Но потенциальной жертвой являются столицы этих государств», — напомнил пресс-секретарь главы России.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее сообщил, что США разместят в Германии дальнобойные ударные системы на ротационной основе. Как утверждает канцлер Олаф Шольц, это «не приведёт» к эскалации с Россией.

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