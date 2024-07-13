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Песков: для Европы сейчас не лучшее время, она трещит по швам

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что для Европы сейчас не лучшее время, она трещит по швам.
Песков: для Европы сейчас не лучшее время, она трещит по швам
  • РИА Новости

Зарубин выложил фрагмент беседы в своём Telegram.

Отмечается, что соответствующее заявление Песков сделал, комментируя то, что некоторые в рамках нынешнего противостояния России и Запада указывают, что в прошлом такая ситуация привела к распаду СССР.

«И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно», — заявил он.

Ранее Песков заявил, что России сложно «достучаться до западного мира», который ничего не хочет слышать.

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