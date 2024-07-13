В турецкой провинции Мугла автобус с туристами попал в ДТП

Два человека погибли в результате аварии с участием автобуса с туристами в турецкой провинции Мугла.

Об этом пишет агентство IHA.

Отмечается, что также в аварии пострадали 28 человек, при этом четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

Уточняется, что автобус с местными жителями, выехавшими в тур одного дня, из-за отказа тормозов врезался в три припаркованных автомобиля в городе Акъяка. Окончательно остановиться транспорт сумел лишь после удара об стену дома. Часть пассажиров в итоге вылетели из автобуса через окно, а часть оказались зажаты внутри.

Ранее в Анталье в ДТП попал автобус с российскими туристами.