Премьер Австралии призвал Россию «отступить» от попыток защиты россиян

Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что России следует оставить попытки помочь двум россиянам, арестованным в Австралии по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает телеканал ABC.

«Россия может получить сигнал: отступите», — сказал он.

Ранее российское посольство в Австралии запросило у властей официальные данные в письменном виде о задержании россиян по обвинению в шпионаже.