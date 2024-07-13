RT в Telegram
Подпишись

Премьер Австралии призвал Россию «отступить» от попыток защиты россиян

Короткая ссылка
Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что России следует оставить попытки помочь двум россиянам, арестованным в Австралии по обвинению в шпионаже.
Премьер Австралии призвал Россию «отступить» от попыток защиты россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Tracey Nearmy

Об этом сообщает телеканал ABC.

«Россия может получить сигнал: отступите», — сказал он.

Ранее российское посольство в Австралии запросило у властей официальные данные в письменном виде о задержании россиян по обвинению в шпионаже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить