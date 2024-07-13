Премьер Австралии призвал Россию «отступить» от попыток защиты россиян
Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что России следует оставить попытки помочь двум россиянам, арестованным в Австралии по обвинению в шпионаже.
- Gettyimages.ru
- © Tracey Nearmy
Об этом сообщает телеканал ABC.
«Россия может получить сигнал: отступите», — сказал он.
Ранее российское посольство в Австралии запросило у властей официальные данные в письменном виде о задержании россиян по обвинению в шпионаже.
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