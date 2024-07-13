Постпред России: переговоров о принятии новых стран в ОДКБ сейчас не идёт

Постпред России при ОДКБ Виктор Васильев заявил в интервью РИА Новости, что переговоров о принятии новых стран в организацию сейчас не ведётся.

По его словам, она «расширяется» за счёт установления партнёрских отношений.

«Я бы сказал, если говорить о «расширении», то речь идёт о расширении взаимодействия ОДКБ с отдельными государствами, организациями и объединениями», — отметил Васильев.

Ранее он заявил, что решение Еревана заморозить взнос в ОДКБ не приведёт к пересмотру шкалы взноса, страны-члены не будут платить больше.

Также, по словам Васильева, ОДКБ постоянно отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии.