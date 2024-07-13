Постпред России: переговоров о принятии новых стран в ОДКБ сейчас не идёт
По его словам, она «расширяется» за счёт установления партнёрских отношений.
«Я бы сказал, если говорить о «расширении», то речь идёт о расширении взаимодействия ОДКБ с отдельными государствами, организациями и объединениями», — отметил Васильев.
Ранее он заявил, что решение Еревана заморозить взнос в ОДКБ не приведёт к пересмотру шкалы взноса, страны-члены не будут платить больше.
Также, по словам Васильева, ОДКБ постоянно отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии.