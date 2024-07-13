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Spiegel: бундесвер разработал секретный план на случай войны с Россией

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Обозреватель Der Spiegel Расмус Бухштайнер заявил, что бундесвер разработал «Оперативный план Германия» на случай войны с Россией.

По его словам, в случае обострения ситуации из Нидерландов, Бельгии и западных регионов страны планируется перебросить около 800 тыс. солдат и 200 тыс. единиц техники.

Операция, как отмечает журналист, займёт от трёх до шести месяцев, при этом военная колонна может растянуться на 13 тыс. км.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что планы по размещению на территории Германии новых американских ракет не будут способствовать эскалации с Россией.

При этом в посольстве России отметили, что ФРГ продолжают нагнетать антироссийскую истерию.

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