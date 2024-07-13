Bloomberg: Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа

Американский предприниматель Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg.

«Маск сделал пожертвование в... комитет политических действий, работающий над избранием Дональда Трампа в Белый дом», — говорится в статье.

Ранее Маск прокомментировал выступление лидера США Джо Байдена на дебатах с Трампом.

Также сообщалось, что режиссёр Стивен Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании Байдена.

Как писала газета The New York Times со ссылкой на источники, после дебатов президента США Джо Байдена крупные спонсоры Демократической партии заморозили переводы пожертвований на сумму $90 млн.