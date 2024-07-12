Заместитель министра национальной обороны Греции Яннис Кефалояннис заявил, что Афины не причастны к украинским ударам ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня.

Об этом сообщает сайт neostrategy.gr.

Кефалояннис отметил, что «за пределами территории Греции... только США имеют полный оперативный и административный контроль».

«Поэтому в данном случае у Греции не могло быть ни управления, ни контроля, а значит, и никакой информации», — сказал он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США фактически закрепляют за собой статус пособника терроризма, потакая планам ВСУ наносить удары по регионам России.

Он отметил, что правительство США осознаёт, что жертвами атак со стороны ВСУ могут стать в первую очередь мирные жители.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также заявил, что Киев решает наносить удары по гражданским объектам после получения разрешения от Запада.

8 июля в Минобороны России сообщили, что пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми ВСУ атаковали Севастополь 23 июня, были уничтожены.