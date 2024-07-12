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БПЛА MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно приблизился к Су-35 ВКС России

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Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper международной коалиции во главе с США допустил опасное сближение с самолётом Су-35 ВКС России.
БПЛА MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно приблизился к Су-35 ВКС России
  • Gettyimages.ru
  • © Isaac Brekken

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«Произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper коалиции с самолётом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полёт в воздушном пространстве Сирии», — цитирует его ТАСС.

Ранее истребитель Typhoon коалиции во главе с США опасно сблизился с российским самолётом Ан-30 в небе над провинцией Хомс в Сирии.

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