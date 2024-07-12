RT в Telegram
Подпишись

Представитель Пельманна: власти ФРГ не хотят, чтобы независимые журналисты освещали ситуацию на Украине

Короткая ссылка
Власти Германии не хотят, чтобы независимые журналисты освещали немцам реальную ситуацию на Украине. Об этом сообщили RT в пресс-службе депутата бундестага Сёрена Пельманна, которого ранее не пустили на Украину.
Представитель Пельманна: власти ФРГ не хотят, чтобы независимые журналисты освещали ситуацию на Украине
  • РИА Новости

Собеседник RT выразил мнение, что это «поставит под сомнение репортажи [мейнстримных] СМИ».

По официальной версии, Пельманну запретили въезд из-за того, что он в списке «нежелательных лиц», сообщил он.

«Действительной причиной могли послужить его политическая позиция по отношению к НАТО, критика поставок вооружений на Украину и призывы к дипломатии», — заявил он.

Пресс-секретарь также отметил, что это первый подобный случай, когда члену бундестага запрещено въезжать на Украину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные СМИ делают вид, что не знали о зверствах ВСУ против жителей Донбасса и российских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить