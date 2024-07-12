Власти Германии не хотят, чтобы независимые журналисты освещали немцам реальную ситуацию на Украине. Об этом сообщили RT в пресс-службе депутата бундестага Сёрена Пельманна, которого ранее не пустили на Украину.

Собеседник RT выразил мнение, что это «поставит под сомнение репортажи [мейнстримных] СМИ».

По официальной версии, Пельманну запретили въезд из-за того, что он в списке «нежелательных лиц», сообщил он.

«Действительной причиной могли послужить его политическая позиция по отношению к НАТО, критика поставок вооружений на Украину и призывы к дипломатии», — заявил он.

Пресс-секретарь также отметил, что это первый подобный случай, когда члену бундестага запрещено въезжать на Украину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные СМИ делают вид, что не знали о зверствах ВСУ против жителей Донбасса и российских военных.