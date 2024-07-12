Пентагон пригрозил разрешить Украине бить ATACMS вглубь России
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«Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов... в пределах России», — цитирует её РИА Новости.
При этом она добавила, что эта ситуация может измениться. Так она, в частности, напомнила, что это Вашингтон изменил правила использования своих ракет киевским режимом в Харьковской области.
Ранее глава Пентагона США Ллойд Остин провёл телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым.