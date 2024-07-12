Пентагон пригрозил разрешить Украине бить ATACMS вглубь России

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх пригрозила, что Соединённые Штаты могут разрешить киевскому режиму использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для глубоких ударов по территории России.

«Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов... в пределах России», — цитирует её РИА Новости.

При этом она добавила, что эта ситуация может измениться. Так она, в частности, напомнила, что это Вашингтон изменил правила использования своих ракет киевским режимом в Харьковской области.

Ранее глава Пентагона США Ллойд Остин провёл телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым.