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Пентагон пригрозил разрешить Украине бить ATACMS вглубь России

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Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх пригрозила, что Соединённые Штаты могут разрешить киевскому режиму использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для глубоких ударов по территории России.
Пентагон пригрозил разрешить Украине бить ATACMS вглубь России
  • Gettyimages.ru

«Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов... в пределах России», — цитирует её РИА Новости.

При этом она добавила, что эта ситуация может измениться. Так она, в частности, напомнила, что это Вашингтон изменил правила использования своих ракет киевским режимом в Харьковской области.

Ранее глава Пентагона США Ллойд Остин провёл телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым.

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