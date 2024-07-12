Заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея заявила, что американские власти заморозили оказание помощи Грузии.

Как пишет РИА Новости, об этом она сказала журналистам, подводя итоги своего визита в Грузию.

«США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз», — отметила представитель Госдепа.

Она добавила, что власти Соединённых Штатов обеспокоены антидемократичными действиями грузинских властей.

Ранее в СВР сообщили, что Вашингтон настроен добиваться смены власти в Грузии по результатам парламентских выборов в стране.

В пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что план США по смене власти в Грузии предусматривает «сакральную жертву» из числа протестующих.

Также в СВР сказали, что США могут готовить «цветную революцию» в Грузии с помощью президента Саломе Зурабишвили.