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Госдеп: США заморозили помощь Грузии

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Заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея заявила, что американские власти заморозили оказание помощи Грузии.

Как пишет РИА Новости, об этом она сказала журналистам, подводя итоги своего визита в Грузию.

«США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз», — отметила представитель Госдепа.

Она добавила, что власти Соединённых Штатов обеспокоены антидемократичными действиями грузинских властей.

Ранее в СВР сообщили, что Вашингтон настроен добиваться смены власти в Грузии по результатам парламентских выборов в стране.

В пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что план США по смене власти в Грузии предусматривает «сакральную жертву» из числа протестующих.

Также в СВР сказали, что США могут готовить «цветную революцию» в Грузии с помощью президента Саломе Зурабишвили.

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