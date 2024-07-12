МО: Белоусов обсудил с Остином вопросы предотвращения угроз безопасности

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона США Ллойд Остин обсудили вопросы предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.

Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Остин в разговоре с Белоусовым подчеркнул важность сохранения открытыми каналов связи между Россией и США.

Это вторые переговоры за последнее время, в июне главы американского и российского оборонных ведомств также проводили переговоры.