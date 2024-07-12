Newsweek: Нью-Гемпшир присоединился к списку выступающих за выход из США штатов
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Как сообщает газета, движение NHEXIT выразило стремление сделать Нью-Гэмпшир «свободной и процветающей страной».
Издание приводит слова лидера движения Карлы Герике. Она считает, что в Вашингтоне находятся 2,5 млн бюрократов, которые несут ответственность за то, что США стоят на грани банкротства.
«Мало того, они ещё и ежегодно выкачивают деньги из кошельков налогоплательщиков, попирая права граждан Нью-Гемпшира», — сказала Герике.
По данным издания, движения за независимость активизировались также в Техасе, Калифорнии, Флориде, Луизиане и на Аляске.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что происходящие в США события напоминают ситуацию XIX века, когда из-за противоречий в стране началась гражданская война.