Newsweek: Нью-Гемпшир присоединился к списку выступающих за выход из США штатов

Американский Нью-Гемпшир пополнил список выступающих за независимость штатов, пишет издание Newsweek.

Как сообщает газета, движение NHEXIT выразило стремление сделать Нью-Гэмпшир «свободной и процветающей страной».

Издание приводит слова лидера движения Карлы Герике. Она считает, что в Вашингтоне находятся 2,5 млн бюрократов, которые несут ответственность за то, что США стоят на грани банкротства.

«Мало того, они ещё и ежегодно выкачивают деньги из кошельков налогоплательщиков, попирая права граждан Нью-Гемпшира», — сказала Герике.

По данным издания, движения за независимость активизировались также в Техасе, Калифорнии, Флориде, Луизиане и на Аляске.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что происходящие в США события напоминают ситуацию XIX века, когда из-за противоречий в стране началась гражданская война.