ABC: в Австралии задержали пару из России по подозрению в шпионаже
Об этом пишет ABC.
Отмечается, что задержанные имеют гражданство Австралии, но родились в России.
Следователи считают, что 40-летняя женщина, служащая в ВС Австралии специалистом по информационным технологиям, посещала Россию, где якобы собиралась передать местной стороне данные об армии другой страны. Её 62-летний супруг помогал в получении доступа к электронной информации, чтобы переслать её России.
Достоверных сведений о передаче данных России у полиции нет.
Паре грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее в Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу Китая.