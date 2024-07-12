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ABC: в Австралии задержали пару из России по подозрению в шпионаже

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В Австралии полиция задержала супружескую пару по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об этом пишет ABC.

Отмечается, что задержанные имеют гражданство Австралии, но родились в России.

Следователи считают, что 40-летняя женщина, служащая в ВС Австралии специалистом по информационным технологиям, посещала Россию, где якобы собиралась передать местной стороне данные об армии другой страны. Её 62-летний супруг помогал в получении доступа к электронной информации, чтобы переслать её России.

Достоверных сведений о передаче данных России у полиции нет.

Паре грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

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