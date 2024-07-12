Столтенберг: учения РБ и КНР показывают приближение Китая к границам НАТО
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в США.
«Учения Белоруссии и Китая демонстрируют, как Китай всё ближе приближается к НАТО в Европе», — передаёт его слова ТАСС.
Столтенберг также добавил, что военные мероприятия между армиями Белоруссии и КНР призваны продемонстрировать сплочённость «авторитарных режимов», поддерживающих Россию.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО приветствовало планы разместить в ФРГ ракеты средней дальности.